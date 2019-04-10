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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
10.04.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Tanju Çolak: Beşiktaş'a teşekkür ediyorum

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Tanju Çolak: Beşiktaş'a teşekkür ediyorum

Beşiktaş Futbol Okulunun bir yenisi Ordu Ünye'de açıldı. Türkiye'nin en önemli eski hakemlerinden Binali Kartal'ın yönettiği dostluk maçında Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Savaş Demiral, Beşiktaş'tan yetişen usta futbolcular Uğur Aytaç, Yılmaz Campolat, Hasan Uygun ile Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel’in futbol ve gol şov izlettirdiler.

Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Metin Albayrak yurt içi ve dışında futbol okullarında çağ atlattıklarını belirtti. Ünye Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Ünye 1957 Spor ve Ünye Beşiktaş Futbol Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye'nin en önemli eski hakemlerinden Binali Kartal'ın yönettiği dostluk maçında Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Savaş Demiral, Beşiktaş'tan yetişen usta futbolcular Uğur Aytaç, Yılmaz Campolat, Hasan Uygun ile Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel’in futbol ve gol şov izlettirdiler. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı

TANJU ÇOLAK: BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Maç öncesi Ünye'de sevgiyle karşılanan Gol Kralı Tanju Çolak, "Beşiktaş'ın yeri benim için ayrıdır. Renklerden çok insan kalabilmemiz önemli. Beşiktaş taraftarları beni her zaman sever onlarla sohbet ederim. Beni böylesine onurlu bir açılışa davet ettikleri için teşekkür ederim. 1986 yılında ben Samsunspor'da iken Ünye'ye gelirdik. Muhteşek stadı ve futbolcu potansiyeli var. Ünye'de olmak benim için gururdur. Ben zaten Samsunluyum. Buradan Beşiktaş Kulübü'ne ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Tanju Çolak: Beşiktaşa teşekkür ediyorum

GÜNEY: FUTBOL BAHANE İYİ BİREY YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise İlçe gençliğini mahalle aralarından spor sahalarına çekeceklerini ve çeşitli etkinliklerle bölge gençliğini Olimpik sporlara kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu arada Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Futbol toplumumuzun geniş çevre ve gençler tarafından ilgiyle takip edilen bir spor dalıdır. Türk futbolunun gelişmesi için Türkiye'nin bütün sporlarında alt yapının desteklenmesi gerekiyor. Yetenekli sporcularımızın en iyi şekilde çocukluktan başlayarak ve yetiştirilerek takımlara kazandırılması gerekiyor. Futbol sadece bir spordan ibaret değil, ayrıca bir eğitimdir. Açılan bu spor okuluna çocuklarımız her şeyden önce sportif anlamında eğitilerek sağlıklı gençler olarak toplumumuza katılacaklardır" derken Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, “Ünye’nin bu güzel gününde güzel insanlarla bir araya geldik, güzel bir maç gerçekleşti.Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

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Tanju Çolak: Beşiktaşa teşekkür ediyorum

 

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