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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Fikstür sıkışıklığı Beşiktaş'a özgü değil

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Fikret Orman: Fikstür sıkışıklığı Beşiktaş'a özgü değil

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Bornova Stadı'nda Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, İzmir'de kulübün lisanslı ürün mağazası Kartal Yuvası'nın kış koleksiyonun tanıtıldığı defileyi izledi. Özel gereksinimli çocuklar yararına düzenlenen defileye Fikret Orman ve yöneticilerin yanı sıra İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir'in önde gelen iş insanları da katıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, defile öncesi kokteyl sırasında sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcular ve fikstür başta olmak üzere basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili soruya ligin bitimine henüz 8 ay gibi bir süreç olduğunu belirterek, "O zamana kadar ligde ve UEFA'da yol alalım. Sözleşmesi bitecek değil, sözleşmesi devam edip bizden para alan oyuncuların karşılığını vereceği bir Beşiktaş takımını konuşmak gerek" dedi.

"FİKSTÜR SIKIŞIKLIĞI BEŞİKTAŞ'A ÖZGÜ DEĞİL"
Başkan Orman, fikstür ile ilgili soruları ise "Fikstürdeki sıkışıklık Beşiktaş'tan kaynaklı değil. Çok zor bir fikstür var. Federasyon da iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz UEFA'da perşembe oynarken, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynuyor. Bu yıl Türkiye Kupası'nda yokuz. Galatasaray'ın kupa maçları var. Sıkışıklığa denk geliyor ama Beşiktaş'ın geniş bir kadrosu var. Bu sadece Beşiktaş'a da özgü değil. Avrupa'daki bütün takımlar yoğun bir fikstür ile oynuyor. Beşiktaş olarak biz işimizin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

DEFİLENİN GELİRİYLE TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARABALAR ALINACAK
Toplam 22 mankenin katıldığı, Serkan Duman koreografisiyle düzenlenen defilede mankenler defilenin yapılacağı alana üstü açık bir spor arabayla gelip araçtan inerek podyumda yürüdüler. Defilede dans gösterisi de büyük beğeni kazandı. Geceden elde edilen gelir ile alınan akülü araba ve tekerlekli sandalyeler, Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu'nun katkıları ve aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Başkan Fikret Orman defile sonrası gecede katkıları olan ATER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ceylan, Aegean Menagement sahibi Efe Girişken ve Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu kurucusu İnan Esen'e plaket verip teşekkür etti.

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