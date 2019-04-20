Fikret Orman doğruladı! Mircea Lucescu...
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, konuyla ilgili olarak “Mircea Lucescu, 100. yılımızda takımımızı şampiyon yapmış, bizim için kıymetli bir isim. Hoca adaylarımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek teknik direktör konusunda Mircea Lucescu ismi ön plana çıkarken, başkan Fikret Orman, bu konudaki sessizliğini bozdu. Uşak'ta katıldığı Kartal Yuvası mağazasının açılışında konuşan başkan Orman, Lucescu- Beşiktaş flörtünü doğruladı. Orman, tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili soruya şu cevabı verdi:
GELECEK SEZON İÇİN KOLLARI SIVADI
"Mircea Lucescu bizim çok sevdiğimiz, eski bir hocamız. 100. yılımızda bizi şampiyon yapmış, çok kıymetli bir isim. Birçok alternatifimiz var. Lucescu da o sürece geldiğimiz zaman konuşacağımız hocalardan birisi." Orman, her ne kadar 'aday' vurgusunu yapsa da tarafların büyük ölçüde anlaştığı, resmi açıklamanın siyah- beyazlı kulübün 12 Mayıs'taki seçimli genel kurulundan sonra yapılacağı belirtildi. Beşiktaş'ın, Başakşehir'i 2-1 yendiği karşılaşmayı da izleyen Rumen çalıştırıcının ise gelecek sezon planları için şimdiden kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.
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