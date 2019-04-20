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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.04.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Fikret Orman doğruladı! Mircea Lucescu...

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Fikret Orman doğruladı! Mircea Lucescu...

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, konuyla ilgili olarak “Mircea Lucescu, 100. yılımızda takımımızı şampiyon yapmış, bizim için kıymetli bir isim. Hoca adaylarımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek teknik direktör konusunda Mircea Lucescu ismi ön plana çıkarken, başkan Fikret Orman, bu konudaki sessizliğini bozdu. Uşak'ta katıldığı Kartal Yuvası mağazasının açılışında konuşan başkan Orman, Lucescu- Beşiktaş flörtünü doğruladı. Orman, tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

GELECEK SEZON İÇİN KOLLARI SIVADI

"Mircea Lucescu bizim çok sevdiğimiz, eski bir hocamız. 100. yılımızda bizi şampiyon yapmış, çok kıymetli bir isim. Birçok alternatifimiz var. Lucescu da o sürece geldiğimiz zaman konuşacağımız hocalardan birisi." Orman, her ne kadar 'aday' vurgusunu yapsa da tarafların büyük ölçüde anlaştığı, resmi açıklamanın siyah- beyazlı kulübün 12 Mayıs'taki seçimli genel kurulundan sonra yapılacağı belirtildi. Beşiktaş'ın, Başakşehir'i 2-1 yendiği karşılaşmayı da izleyen Rumen çalıştırıcının ise gelecek sezon planları için şimdiden kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.

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Fikret Orman doğruladı Mircea Lucescu...

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