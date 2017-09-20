Fikret Orman: Aziz Yıldırım ile bir daha konuşmam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe derbisinin öncesinde TRT Spor kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesi durumunda bile şampiyonluk adayı olacağını söyleyen Orman, ''Fenerbahçe çok büyük camia. Yeni bir takım kurdular, sezon başı sancıları olacaktır. Yense de yenilse de ligden kopmaz. Biz de öyle yenersek şampiyon olmayacağız. Henüz ligin başındayız. Her şey olabilir'' dedi.

''KADIKÖY'DE İYİ AĞIRLANIYORUM''

Fenerbahçe maçına işi gereği gidemeyeceğini söyleyen Fikret Orman, ''Fenerbahçe'nin kendilerini yakışır şekilde bizi ve taraftarlarımızı ağırlayacağını düşünüyorum. Onlar bizi biz de onları yenmek istiyoruz. Demeçler üzerinden ortamı germeye gerek yok. Her türlü sonuç çıkabilir maçtan. Hakemin az hata yaptığı bir maç olmasını diliyorum. Ben maça gitmeyeceğim ancak Fenerbahçe'nin arkadaşlarımızı iyi ağırlayacağını düşünüyorum. Kadıköy'de çok fazla maç izledim ve hiçbir terbiyesizliğe rastlamadım. Galatasaray ve Trabzonspor stadında da öyle. Taraftarlar gelip sohbet ettiler, fotoğraf çektirdiler. Güzel bir ortamdı.'' sözlerini kullandı.

''AZİZ YILDIRIM İLE KONUŞMUYORUM, KONUŞMAM''

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile 3 yıldır konuşmadığını kaydeden Orman, ''Aziz Yıldırım ile 3 yıldır konuşmuyorum. Benimle ilgili bel altı konuştuğu günden beri muhatap olmuyorum. Bundan sonra da olmayacağım. İyi bir iletişimimiz vardı ancak işin içine rekabet girdikten sonra durum değişti. Fenerbahçe kulübüyle bir sıkıntım yok. Aziz beyin yaptığı bazı şeyleri de doğru buluyorum zaten. Ancak bizim aramızdaki şey kişisel. Üslubumuz farklı olsa da ortak paydada buluştuğumuz noktalar, beğendiğim yanları var. onunla önceden gelen bir dostluğumuz var ancak futbolla alakalı bir şeyi kişisel olarak bel altına vurmaları yanlış'' şeklinde konuştu.