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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fernandao, Süper Lig'de dalyaya hazırlanıyor
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Futbol
A.A
10.02.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Fernandao, Süper Lig'de dalyaya hazırlanıyor

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, yarın Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçını oynayacak.

Bursaspor'a 2013-2014 sezonun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'de ilk dalyasını demeye hazırlanıyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 149İst. Başakşehir - Fenerbahçe
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    6767kez oynandı
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Bursa temsilcisiyle 48 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ise ligde 51 mücadelede ter döktü.
Fernandao, 99 Süper Lig müsabakasında tam 50 kez fileleri havalandırdı.

- Süper Lig'deki ilk maçı

Fernandao, Süper Lig'deki ilk maçını 25 Ocak 2014'te oynadı.
Bursaspor'un Eskişehirspor'u 3-1 yendiği maçta Süper Lig kariyerine başlayan Fernandao, bu karşılaşmada 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

- Gol krallığı yaşadı

Fernandao, Bursaspor forması altında 2014-2015 sezonunda gol krallığı sevinci yaşadı.
İlk yarım sezonunda Süper Lig'de 16 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise gol krallığında zirveye çıktı.
Fernandao, söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Bursaspor'la Süper Lig'de 32 maçta fileleri 22 kez havalandırdı.
Brezilyalı oyuncu Bursaspor'da maç başına 0,6'lık bir gol oranı da yakaladı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol kralı olan ikinci Brezilyalı futbolcu unvanını elde eden Fernandao, bu performansıyla da sarı-lacivertlilere transfer oldu.

- Fenerbahçe'de gol performansı düştü

Fernandao, 3. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 51 lig maçında 18 gol atabildi.
Sarı-lacivertlilerde ilk sezonunda 32 maçta 13 gol atan Fernandao, geçen sezon sakatlık problemleriyle uğraştı ve 13 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon başını da omzundaki sakatlık nedeniyle kaçıran Fernandao, 6 Süper Lig maçında 1 gol kez gol sevinci yaşadı.
Fernandao, Fenerbahçe'de maç başına 0,3 gol oranında kaldı.
Brezilyalı santrfor, Süper Lig'de iki maçından birinde gol atma oranını yakaladı. Özellikle Bursaspor'da başarılı bir dönem geçiren Fernandao, Süper Lig'de maç başına 0,5 gol oranını buldu. 

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