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Futbol
09.12.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi! | Fenerbahçe Haberleri

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Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi! | Fenerbahçe Haberleri

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

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Ferdi Kadıoğlu interneti salladı
Ferdi Kadıoğlu interneti salladı!

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet edeceği de vurgulandı. (Sabah)

Eljif Elmas'ın Liverpool'a Karşı En İyi Anları;

Ferdi Kadıoğlunda FIFA tehlikesi | Fenerbahçe Haberleri

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