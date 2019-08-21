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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
21.08.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu hayalini açıkladı

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Ferdi Kadıoğlu hayalini açıkladı

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre almakta bir hayli zorlanan Ferdi Kadıoğlu, Gazişehir maçında 77'de oyuna girerken 88'de golünü attı.

19 yaşındaki Ferdi, "İstediğim seviyeye ulaşabilmek için çok çalıştım. Halen geliştirmem gereken noktalar var. Ersun Yanal'a bana bu şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim. Fenerbahçeli Ferdi olarak bu camianın sembolü olmak istiyorum" diye konuştu.

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Ferdi Kadıoğlu hayalini açıkladı

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