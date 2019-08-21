Ferdi Kadıoğlu hayalini açıkladı
Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre almakta bir hayli zorlanan Ferdi Kadıoğlu, Gazişehir maçında 77'de oyuna girerken 88'de golünü attı.
19 yaşındaki Ferdi, "İstediğim seviyeye ulaşabilmek için çok çalıştım. Halen geliştirmem gereken noktalar var. Ersun Yanal'a bana bu şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde bu takımın değişmezlerinden olmak en büyük hedefim. Fenerbahçeli Ferdi olarak bu camianın sembolü olmak istiyorum" diye konuştu.
Ersun Yanal'dan 5-0 sona eren Gazişehir Gaziantep maçı değerlendirmesi...
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