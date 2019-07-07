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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fener'in dev teklifi hesapları karıştırdı

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Fener'in dev teklifi hesapları karıştırdı

Muriqi transferinde neredeyse her saat bomba bir gelişme yaşanıyor.

F.Bahçe’nin baş döndürücü teklifini kabul eden Ç.Rizespor yöneticileri, “Gel, inadından vazgeç, bu işi bitirelim” dedi ancak Muriqi, G.Saray’a gitmek istediğini yineledi. Yeşil mavililer ikna çabalarını sürdürüyor.

G.SARAY ile F.Bahçe’nin kıyasıya yarıştığı Vedat Muriqi transferinde müthiş bir trafik yaşanmaya başladı! Transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen Kosovalı, burada Çaykur Rize yöneticileri tarafından abluka altına alındı. İşte yaşananlar...

Muriqi’nin, “Ya G.Saray ya hiç’ dercesine, “Sözleşmemin sonuna kadar Rize’de kalacağım” açıklamasına rağmen F.Bahçe, transferden vazgeçmedi, 6 milyon Euro artı dört futbolcuyu kiralık vermeyi teklif etti. Bu oyunculardan biri kaleci Berke Özer olarak belirlenirken, diğer isimleri Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın seçeceği bildirildi. Teklifi kabul eden Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal Muriqi’yi arayıp, “F.Bahçe’ye ‘Evet’ dedik. Artık G.Saray teklifinde artış yapsa da fark etmez. F.Bahçe’nin sunduğu imkanlar senin ve kulübümüz için çok iyi. Gel, inadından vazgeç bu işi bitirelim” dedi.

‘Hem kendini hem bizi zor durumda bırakırsın’

HASAN Kartal’ın bu sözlerine rağmen ikna olmayan Muriqi, “F.Bahçe’nin sunduğu şartlar daha iyi olabilir ama ben kariyerimi düşünüyorum” cevabını verdi. Başkan Kartal’ın ardından bu kez Rize’nin üç yöneticisi Muriqi’nin kaldığı Le Meridien Otel’e gidip Kosovalı ile bir araya geldi. Yöneticilerin, “Bu iş daha fazla uzamamalı. F.Bahçe ile masaya oturun ve anlaşın. Eğer F.Bahçe’ye gitmezsen Rize’de taraftarlar sana tepki gösterir. Bizi de zor durumda bırakırsın. F.Bahçe’yi kabul etmezsen kadro dışı kalabilirsin” dediği belirtildi. Muriqi’nin ise, “Bu baskının sebebini anlamıyorum. Benim kararıma saygı duyulmalı” şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

G.Saray son teklifini yaptı Rize’nin cevabını bekliyor

TRANSFERİN diğer tarafı G.Saray’da sessizlik hakim. 3 milyon 750 bin Euro artı kiralık olarak Ozornwafor ve bir sonraki transferinden yüzde 20 pay teklif eden Aslan, cevap bekliyor. Muriqi ile anlaşan G.Saray, teklifte artış yapmayı düşünmüyor. Bu arada Rize Başkanı
Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, “F.Bahçe’nin teklifi bize daha yakın gözüküyor. Ancak biz kalmasından yanayız. Az bir borcumuz var. Transferleri Muriqi’nin parasına bağlamıyoruz” dedi. Oyuncunun menajeri Haluk Canatar da F.Bahçe ile görüşme yaptıklarını dile getirdi.

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