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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.04.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye ulaşılamıyor! Hepsi durduruldu...

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Fenerbahçe'ye ulaşılamıyor! Hepsi durduruldu...

Fenerbahçe Kulübü, bugün tarihi bir protestoyla tüm yayınlarını dondurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 4 sene önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı dondurdu. 

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçının dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili faillerinin bulunamamasını protesto etmek için Fenerbahçe TV’yi ve tüm sosyal medya hesaplarındaki içerikleri geçici süreyle askıya aldı. Öte yandan Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü. 

2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Maçın ardından kafile Trabzon Havalimanı'na gitmek için otobüs ile Rize'den Trabzon'a hareket etmişti. Futbolcu ve yöneticileri taşıyan otobüs, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran, takımın doktoru tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 

Fenerbahçeye ulaşılamıyor Hepsi durduruldu...

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Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesinde Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşmış ve sahadan farklı galip ayrılmıştı...

Fenerbahçe 4-0 Eskişehirspor (MAÇ ÖZET)Sarı-lacivertliler lig verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Ersun Yanal'ın takımı, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Eskişeherspor'u Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.
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