Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjde
UEFA ile yapılan anlaşmada oyuncu sınırlandırmayı kabul eden Fenerbahçe, son 3 yılda sezon bazında net transfer gelirlerinin pozitif olması şartını yerine getirdi.
Söz verilen operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterildi. Fotospor'un haberine göre UEFA’da Fenerbahçe’ye 2018/19 sezonu itibari ile sınırlandırmanı sona erdiği bilgisi verildi.
Fenerbahçe gelecek sezon Avrupa Kupaları’na maksimum oyuncu bildirebilecek.
Ayrıca yapılan anlaşma gereği UEFA’nın İsviçre’deki banka hesabına 2 milyon euro’luk cezanın son taksidi olan 700 bin euro yatırıldı. Kurallara uyduğu için 5.5 milyon euro’luk cezanın üzerindeki tedbir kaldırıldı. UEFA, bu rakamı Fenerbahçe’ye ödeme kararı aldı. (CNN Türk)
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