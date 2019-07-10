Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! Yeni adresi...
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı yaratan forveti Michael Frey için sürekli transfer iddiaları ortaya atılıyor.
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı yaratan forveti Michael Frey için sürekli transfer iddiaları ortaya atılıyor.
Daha önce İngiltere Championship ekipleri Leeds ve Middlesbrogh’nun İsviçreli oyuncuya talip olduğu öne sürülmüştü.
Daha sonra Belçika ekibi Club Brugge iddiası ortaya atıldı. Şimdi de bir diğer Belçika takımı Genk’in Fenerbahçe ile temasa geçerek, Frey’in şartlarını sorduğu kaydedildi.
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