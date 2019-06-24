Fenerbahçe'ye altyapıda rekor ilgi: 1220 başvuru
Altyapı hamleleriyle geleceği oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe Spor Kulübü, bir sezonda önemli işlere imza attı
Sarı lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen altyapı seçmelerinde bin 220 başvuruyla rekor kırıldı.
356 çocuk seçmelere şehir dışından gelirken, 50 TL katılım ücreti olan etkinlikten 61 bin TL gelir elde edildi. Sezon başından bu yana Dereağzı’ndaki akademide alanında uzman olan profesyonelleri görevlendiren sarı lacivertliler, akademi koordinatörlüğüne Serdar Dayat’ı, teknik sorumluluğuna David Badia’yı getirdi. Fenerbahçe Futbol Akademisi Altyapı Scout Sorumlusu ise Serhat Pekmezci oldu. Altyapıda ayrıca özel medya yapılanması oluşturuldu ve A takımda sahip olduğu tecrübeyle Arif Kalem, akademi medya sorumluluğuna getirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle