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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye 5 maç seyircisiz oynama cezası!

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçında yaşanan olaylardan ötürü, 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Konu ile ilgili sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes 2018-2019 Playoff final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, takımımızın aşağıda belirtilen maçları seyircisiz oynamasına karar verilmiştir. Sezonun ilk haftasında oynanan İTÜ Basketbol müsabakasıyla başlayan bu uygulama, aşağıda belirtilen karşılaşmalar için de devam edecektir:
 
2. hafta – 6 Ekim Pazar 20.00: Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol (yalnızca misafir takım tribünü için satış yapılacak ve yalnızca misafir takım taraftarlarına bu bölümde maçı takip etme izni verilecektir)
 
3. hafta – 12 Ekim Cumartesi 20.00: Türk Telekom – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)
 
8. hafta – 17 Kasım Pazar 15.15: Tofaş – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)
 
10. hafta – 1 Aralık Pazar 17.30: Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)
 
12. hafta – 14 Aralık Cumartesi 17.30: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)
 
Önemli notlar:
 
- Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol mücadelesinde yalnızca deplasman tribünü (419-420-421 bloklar) için bilet satışı yapılacaktır. Misafir takım seyircileri için ayrılan bu bölgeye her taraftar misafir takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.
 
- Fenerbahçe Beko’nun yukarıda belirtilen deplasman maçlarında, ev sahibi seyirciler için ayrılan bölgeye her taraftar ev sahibi takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.
 
-Takımımızın seyircisiz oynaması gereken deplasman müsabakaları hesaplanırken, misafir takım seyircisinin alınmadığı Galatasaray Doğa Sigorta – Fenerbahçe Beko mücadelesi dikkate alınmamaktadır.

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Fenerbahçeye 5 maç seyircisiz oynama cezası

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