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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.10.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak

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Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın Real Madrid ekibi ile deplasmanda oynayacakları maçın, hangi seviyede olduklarını görebilmeleri açısından önemli bir sınav niteliği taşıyacağını söyledi.

Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome, Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatan Obradovic, "Sezonun uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Elbette bu ligdeki en iyi takımlardan birinin karşısına çıkacağımızın farkındayız. Halen bazı oyuncularımızdan yoksun olsak da bizim için sezonun bu noktasında, hangi seviyede olduğumuzu görebilmek için güzel bir sınav olacak. Yine de takım olarak pozitif bir reaksiyon göstermeli ve olabilecek en iyi oyunu ortaya koymaya çalışmalıyız."

İtalyan oyuncu Gigi Datome ise Avrupa Ligi'nde yeni sezona başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elbette ilk haftada, sert bir atmosferde çok zorlu bir rakibimiz olacak. Bu yarışa mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak Fenerbahçe Beko olarak en iyi basketbolumuzu oynamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, takım olarak bir araya gelişimizin ve bir süredir birlikte idman yapabilmemizin avantajlarını parkeye yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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