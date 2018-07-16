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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.07.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin yıldızı transferi hakkında konuştu

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü İsviçre’nin Lozan kentinde basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. 

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Brezilyalı futbolcu Giuliano, yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, "Sizlerin de gördüğü gibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Taktik ve mental olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. 

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Brezilya Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Giuliano, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da var. Milli takımda yer almak istiyordum ancak olmadı. Geçen sezon Fenerbahçe’de kariyerimin en iyi 2’nci sezonunu yaşadım. Milli takıma gidemedim ama bir taraftar olarak destekledim. Kupayı kazanamadık ama bundan ders çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı. 

"AMACIM GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ OLMAK"

Yeni sezonda daha iyi olmak istediğini belirten Giuliano," Yeni bir sene yeni bir mücadele demek. Amacım geçen sezondan daha iyi olmak. Kolektif olarak bu sisteme adapte olmalıyız. Bu şekilde her şey güzel olacaktır. Performansımı daha iyiye çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu. 

"FENERBAHÇE’DE MUTLUYUM"

Giuliano, hakkında çıkan transfer söylentileri ile ilgili, "Brezilya ve Almanya’dan teklif olduğuna dair haberler çıktı ancak ben ve menajerimin kimseyle bir iletişimi olmadı. Fenerbahçe’de mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe’de bu sezon güzel bir yıl geçirmek istiyorum" diye konuştu.

"BAŞARIYA TARAFLARLA BİRLİKTE ULAŞABİLİRİZ"

Taraftarların kombine biletlere ve yeni sezona ilgilisi ile ilgili Giuliano, "İnternetten takip ediyorum. Taraftarlar bizim 12’nci oyuncumuz. Bize cesaret veriyorlar. Bizi teşvik etsinler. Başarıya anca birlikte ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAK İÇİN İYİ ŞARTLARA SAHİBİZ"

Kamp çalışmalarının iyi gittiğine vuru yapan Giuliano, "Geçen sezon kamp döneminde ben yoktum. Ama bu sezon her şey güzel geçiyor. Şartlarımız çok iyi. Çalışmak için iyi şartlara sahibiz" dedi.

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