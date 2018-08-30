Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Gremio takımından transfer ettiği Jailson, gece saatlerinde İstanbul'a ayak bastı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı Jailson Marques, İstanbul'a geldi.
Jailson'u Atatürk Havalimanı'nda sarı-lacivertli yetkililer karşıladı. Brezilya'nın Gremio takımından transfer edilen futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Gremio formasıyla çıktığı 14 maça 1 gol atma başarısı gösterdi. Ön libero olarak görev yapan Jailson, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.
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