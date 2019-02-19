Fenerbahçe'nin transferine Gattuso engeli
Fenerbahçe'nin stoper bölgesine yapacağı transfere Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun engel olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin devre arası prensipte anlaştığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata transferine Gennaro Gattuso'nun engel olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile anlaşmalarına rağmen Gattuso'nun vetosuna takıldı.
Zapata'ya ihtiyacı olduğunu belirten İtalyan teknik adamın, transferde araya girdiği ifade edildi.
Fenerbahçe devre arasını Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz gibi iki önemli stoper takviyesi ile kapattı.
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