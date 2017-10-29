Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Kritik 90 dakika...

Ligde geçen hafta Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmek için taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Sahasındaki son iki maçı kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı bulunuyor.
Kayserispor ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kayseri temsilcisi geride kalan 9 haftada 17 puan topladı.
İKİ EKSİK
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Robin van Persie ile Mehmet Ekici bu hafta da forma giyemeyecek.