Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Edu Dracena futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Edu Dracena profesyonel futbol hayatını noktaladı.
2006-2009 yılları arası sarı lacivertli formayı giyen Brezilyalı savunma oyuncusu ülkesi takımlarından Palmeiras'ta 38 yaşında yeşil sahalara veda etti.
Edu, kariyeri boyunca Olimpiyakos, Fenerbahçe, Santos, Cruzeiro, Corinthians ve Palmeiras formalarını giydi.
Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe formasıyla 2006-2007 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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