Fenerbahçelilere mesaj gönderdi! Negredo...
Kara Kartal’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi.
Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyle ilgili olarak yaptığı Instagram paylaşımında, “İkinci maçta sonuna kadar savaşacağız ve üst tur biletini alacağız” ifadelerini kullandı. Negredo’nun bu paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlardan yorum ve beğeni yağdı.
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