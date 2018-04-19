Fenerbahçeli yıldız Meksika'ya! Ayrılıyor...
Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio İsla'ya talip var.
30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi. Kanarya'ya bedelsiz gelen Şili'li yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor. Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı.
3 ASİSTİ VAR, GOLÜ YOK
Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi. Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
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