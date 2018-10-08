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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.10.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli taraftarların sabrı taştı

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Fenerbahçeli taraftarların sabrı taştı

Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı uzun süre terk etmedi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç’un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü’nde bulunan ve stadı terk etmeyen yaklaşık 2000 kadar sarı lacivertli taraftar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunup Phillip Cocu’yu istifaya davet ettiler.

Başkan Ali Koç’a seslenerek takımın soyunma odasından çıkarılmasını ve tribünlere getirilmesi isteyen taraftarlar "Cocu gelecek hesap verecek" şeklinde slogan da attılar. Taraftarlar bu beklentiye olumlu cevap alamazken, Ali Koç ve yöneticiler yaşananları 1907 Tribünü iç kısmında izlediler. Üzgün oldukları görülen Başkan Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kriz ortamını çözebilmek için gelişmeleri değerlendirmeye çalıştılar ve olaysız bir şekilde stadın boşaltılması için önlemler aldılar.

Taraftarların yoğun protestoları ve stadı terketmemeleri üzerine güvenlik güçleri önlemleri sıkılaştırdı. Polis sayısı artırıldı. Stadın dış kapılarına da polis barikatı kuruldu. Bunun üzerine taraftarlar "Taraftarız biz terörist değil" şeklinde tempo tuttu.

Ligde kan kaybı yaşamaya devam eden ve 15. sırada bulunan Fenerbahçe’nin durumundan hoşnut olmayan taraftarlardan migros açıkta olanlar 1 saat sonra, Okul Açık’ta bulunan sarı lacivertli taraftarlar ise yaklaşık 1.5 saat sonra stadı terk ettiler.

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