Fenerbahçeli futbolcular istedi, Cocu idmanları birleştirdi
Fenerbahçe’nin İsviçre kampı yoğun tempoda devam ediyor.
Lozan’da yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe günü tek ve uzun süren antrenman ile tamamladı.
Sabah saatlerindeki antrenmanı bitirmek istemeyen futbolcular, normal idmanın haricinde 1 saat daha fazla çalışma gerçekleştirerek günü tek idmanla noktaladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idman salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sonrasında sahaya inen sarı-lacivertliler el topu çalışması gerçekleştirdi.
Neşe içinde geçen antrenmanlarda yoğun tempoya rağmen yorulmak bilmeyen sarı-lacivertli oyuncuların takım içindeki arkadaşlık olgusunun kuvvetli olması en çok Cocu’yu memnun ediyor.
Daha sonra pas organizasyonları yapan futbolcular idmanı tam sahada yapılan çift kale maçla sürdürdü.
Maçın ardından Sarı-lacivertliler kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışması yaparak idmanı noktaladı.
Öte yandan Sarı-lacivertli ekipte adalesinde ağrı bulunan Mehmet Ekici ile Yiğithan Güveli’nin haricinde dünkü idmanda sakatlık yaşayan Valbuena çalışmada yer almadı.
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