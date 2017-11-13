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Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı

Fenerbahçe Kulübü, bağışıklık sistemindeki bir hastalık nedeniyle ilik nakli ihtiyacı bulunan Yağız bebek için duyuruda bulundu.

Hürriyet Haber
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, henüz 1 yaşındaki Yağız bebeğe uygun donör bulunabilmesi için çok fazla müracaata ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Uygun donör bulunabilmesi için, 18-50 yaş arasında, daha önce hepatit/ AIDS gibi kana bağlı bir hastalık geçirmemiş herkesin, kan grubu fark etmeksizin Kan Bağış Merkezleri'ne giderek 'İlik nakli için gönüllü donör olmak istiyorum' demesi yeterli olacaktır. Aç ya da tok karnına gitmeniz, ilaç kullanıyor olmanız kan vermenizi engelleyecek bir durum değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyaya Antalya, Eskişehir, Düzce, Malatya, Erzurum, İzmir, Bursa, Kayseri, İstanbul, Adana, Ankara ve Samsun'da bulunan Gönüllü Verici Merkezlerinden katılım sağlanabildiği aktarıldı.

Öte yandan kampanyanın, #yagizailikariyoruz etiketi ile sosyal medyada da devam ettiği vurgulandı.

 

Fenerbahçeden Yağız bebek için çağrı

 

Fenerbahçeden Yağız bebek için çağrı

fenerbahçe#yagizailikariyoruz
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