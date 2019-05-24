Fenerbahçe'den Yacine Brahimi'ye teklif
Önümüzdeki sezon sağlam bir kadro kurmanın yollarını arayan Fenerbahçe, işi erken bitirmek istiyor.
Portekiz'in Abola Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler Porto'nun yıldızı Yacine Brahimi'ye resmi teklif götürdü.
Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya 3 milyon Euro imza parasının yanı sıra 3 milyon Euro yıllık ücret önermeye hazır olduğu dile getirildi.
Real Betis ve West Ham gibi kulüplerin radarında olduğu ifade edilen Brahimi'nin üst düzey bir ligde forma giymek istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin teklifine de olumlu yanıt verebileceği ifade ediliyor.
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