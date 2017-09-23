Fenerbahçe'den tişört göndermesi

Derbi maçta Beşiktaş'ı 2 - 1 mağlup eden Fenerbahçe, maç sonunda bir duyuru yaparak "Efendiniz Biziz" tişörtlerini satışa çıkardı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Sonucu belli derbiler serisinin ikincisi için hazırlanan "Efendiniz Biziz" tişörtleri maçın bitimiyle birlikte stadyumda bulunan Fenerium mağazalarından satışa sunuldu.
Tişörtler 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren tüm Türkiye’ deki Fenerium mağazalarında da satışta olacak."
OLAY GÖNDERME
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendikten sonra sosyal medyadan olay bir göndermede bulundu. #Kolbozuk hashtagi ile sevinç fotoğrafı paylaşan sarı-lacivertlilerin bu paylaşımı taraftarlarca ilgiyle karşılandı.
Kol bozuk terimi, video oyunlarında kullanılıyor. Maçta kaybeden taraf "bu kol bozuk" diyerek bahane üretiyor..