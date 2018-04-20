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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.04.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne yanıt... 'En büyük mağdur biziz'

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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne yanıt... 'En büyük mağdur biziz'

Fenerbahçe Kulübü, dün yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Kulüpler Birliği'ne yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin yazılı açıklaması şöyle;

"Dün gece yaşanan olaylarla ilgili Kulüpler Birliği'nin yayınlamış olduğu açıklamayı büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz.

3 Temmuz 2011 sabahında olduğu gibi, olaylara bakış açıları yalnızca 'görmek istedikleriyle' sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlenmesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı 'yanılma duygusu' içerisinde olacaktır.

Evimizde gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz; en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek; yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
Kulüpler Birliği ise şu açıklamayı yapmıştı;
"Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Z.T.K yarı final rövanş maçında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi Kulüpler Birliği Vakfı olarak şiddetle kınıyor; Beşiktaş kulübünün değerli hocası Şenol Güneş'e geçmiş olsun diliyoruz.

Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için elbirliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız.

Ayrıca; asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha dün akşam yaşanan olayları kınıyor; tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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