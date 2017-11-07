Fenerbahçe'den kadro dışı açıklaması

NTV Spor'dan Onur Tuğrul'un geçtiği bilgilere göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım'ın Samandıra'da yaptığı açıklamaları aktardı:
"Biz hocamıza güveniyoruz. Osmanlıspor maçının ardından duygusallıkla bu açıklamayı yaptı. İstirahat etti 2 gün, bilgimiz dahilinde. Sonraki görüşmelerde güvenimizin tam olduğunu söyledik şampiyon olabileceğimizi söyledik. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Şu an için kadro dışı yok. Yönetim olarak hocamızın arkasındayız. Ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili şimdiden çalışlıyoruz."
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