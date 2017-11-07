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Fenerbahçe'den kadro dışı açıklaması

Fenerbahçe'de göervine devam eden Aykut Kocaman bugün takımla birlikte idmana çıkarken Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım kadro dışı haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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NTV Spor'dan Onur Tuğrul'un geçtiği bilgilere göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım'ın Samandıra'da yaptığı açıklamaları aktardı:

"Biz hocamıza güveniyoruz. Osmanlıspor maçının ardından duygusallıkla bu açıklamayı yaptı. İstirahat etti 2 gün, bilgimiz dahilinde. Sonraki görüşmelerde güvenimizin tam olduğunu söyledik şampiyon olabileceğimizi söyledik. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Şu an için kadro dışı yok. Yönetim olarak hocamızın arkasındayız. Ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili şimdiden çalışlıyoruz."

 

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Mehmet Topal
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