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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
19.12.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Hasbro ile marka ortaklığı anlaşması

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Fenerbahçe'den Hasbro ile marka ortaklığı anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, global oyun ve eğlence şirketi Hasbro firmasıyla marka ortaklığı yaptı.

Yapılan anlaşmayla ilgili basın lansmanı, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Lansmana, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ve sarı-lacivertli yöneticiler ile Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin katıldı.

Fenerbahçe logosu ile Transformers ve My Little Pony karakterlerini bir araya getirerek oluşturulan koleksiyon, "Maceraya takım ruhuyla ortak ol." sloganıyla Fenerium mağazalarında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşturulacak.

Açıklamalarda bulunan Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe'nin çok farklı kulvarlarda mesaj veren bir kulüp olduğunu söyledi.

Çocuklara Fenerbahçe sevgisini aşılamak için adımlar attıklarını belirten Komsuoğlu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü. Fenerbahçe ile Beko iş birliğini anlatırken, 'Şampiyonlar gibi beslen.' sloganından bahsettik. Yeni nesil için o gün bir mesaj verdik. Bugün yine mesaj veriyoruz ve 'Maceraya takım ruhuyla ortak ol.' diyoruz. Fenerbahçe bir topun çizgiyi geçmesine bağlanmayan bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Kulübü yalnızca bir spor kulübü değildir." diyen Komsuoğlu, şöyle devam etti:

"Bir çocuk, bilimsel olarak ortalama 4 yaşında bir takıma ilgi duymaya başlıyor. Fenerbahçe sevgisini o yaşlardan itibaren yaymak için adımlar atıyoruz. Bizi takip eden çocuklara spor sevgisini aşılamak istiyoruz. En önemli hedefimiz, Fenerbahçe sevgisini çocuklarımızdan itibaren yaymaya devam etmek. Fenerbahçe bir spor kulübüdür ama yalnızca bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe, toplum için bayrağı en önde taşıyan kulüptür. Bugün bir kez daha bayrağı en önde taşıdığımızı ilan ediyoruz. Hasbro, Fenerium'un beklentileriyle çok örtüşen bir firma. Fenerbahçe forması o ürünlere yakıştı. Fenerbahçe forması nereye giderse, oraya bir bereket katıyor."

- Çetkin: "Faydamız, çocukları spora yaklaştırmak"

Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin, Fenerbahçe ile yaptıkları marka anlaşmasının 2 yıl olarak planlandığını dile getirdi. Fenerbahçe'nin tüm dünyada takip edilen bir kulüp olduğunu vurgulayan Çetkin, şöyle konuştu:

"Bu kadar büyük markaları bir araya getirmek, çok hassas bir çalışmayı gerektiriyor. Bu çalışmaların ardından bugünlerin ilk adımları atıldı. My Little Pony'de arkadaşlığı ön plana çıkarıyoruz. Transformers'da ise takım ruhu ön plana çıkıyor. Bu iş birliğinde faydamız, çocukları spora yaklaştırmak. Mücadeleyi, arkadaşlığı ve sporu çocukların hayatlarına alması için bu önemli bir platform.

İlk defa My Little Pony ve Transformers bir takım forması giyecek. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil dünyada da takip edilen çok güçlü bir marka. Temsil ettiği değerler bizim değerlerimizle örtüşüyor. Bu anlaşmayla kendiliğinden var olan bir sinerjinin gün yüzüne çıkmasını sağladık."

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