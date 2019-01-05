Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi
Geçen hafta Londra'ya giderek Fabregas için Chelsea ile görüşen başkan Ali Koç'un, aynı takımın Fransız santrforu Olivier Giroud'u kiralamak için de nabız yokladığı belirlendi.
Chelsea yönetiminin ise teknik heyetle görüştükten sonra yanıt vereceklerini söylediği kaydedildi.Fenerbahçe, 32 yaşındaki Giroud'u Arsenal'de oynadığı dönemde de almak istemiş ancak yıldız futbolcuyu Chelsea transfer etmişti.
Bu sezon Chelsea formasıyla 22 maça çıkan Giroud, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro... Giroud'un Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. (Fotomaç)
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