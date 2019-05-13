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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
13.05.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Begovic hamlesi!

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Fenerbahçe'den Begovic hamlesi!

Güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin takviye yapacağı mevkilerden biri de kale...

İngiliz basınından Daily Star, sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldığını yazdı. Gazete Olympiakos'un da Bosnalı kaleciye talip olduğu ve iki kulüp arasında sıkı bir rekabet yaşanacağına vurgu yaptı. Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Begovic'in 2021'e kadar anlaşması olduğu Bournemouth'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Tecrübeli kaleci daha önce Chelsea, Stoke City, Portsmouth, Ipswich gibi kulüplerde de forma giydi.

VEDAT MURİQİ GELMEDEN GERÇEK F.BAHÇELI OLDU!

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Galatasaray maçında attığı golle daha sarı-lacivertli formayı giymeden taraftarlardan geçer not aldı. Vedat'ın attığı golün ardından sosyal medyada "Kosovalı Zlatan, Vedat artık gerçek Fenerbahçeli oldu" yorumları yapıldı.

SUSMAK YOK

F.Bahçe yönetimi, önceki gün Ç.Rize-G.Saray maçında yaşanan hakem hatalarının ardından artık kamuoyu önünde daha aktif rol oynamaya karar verdi. Sarı-lacivertliler kalan 2 haftada en ufak hakem hatası olursa ilk tepki veren kulüp olacak. Başkan Ali Koç'un TFF seçimi öncesinde diğer kulüp başkanlarıyla görüşerek Türk futbolundaki pisliklerin temizlenmesi için yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini anlatacağı da öğrenildi. Fenerbahçe'nin göreve yeni başlamış olmasına rağmen MHK'nın değişimine sıcak baktığı, yeni seçilecek Federasyon Başkanına sunacakları şartların arasında MHK'daki değişimin olacağı da gelen bilgiler arasında.

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