Fenerbahçe'den Begovic hamlesi!
Güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin takviye yapacağı mevkilerden biri de kale...
İngiliz basınından Daily Star, sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Bournemouth'un kalesini koruyan Asmir Begovic'i transfer listesine aldığını yazdı. Gazete Olympiakos'un da Bosnalı kaleciye talip olduğu ve iki kulüp arasında sıkı bir rekabet yaşanacağına vurgu yaptı. Kadroya giremeyen ve teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Begovic'in 2021'e kadar anlaşması olduğu Bournemouth'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Tecrübeli kaleci daha önce Chelsea, Stoke City, Portsmouth, Ipswich gibi kulüplerde de forma giydi.
VEDAT MURİQİ GELMEDEN GERÇEK F.BAHÇELI OLDU!
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Galatasaray maçında attığı golle daha sarı-lacivertli formayı giymeden taraftarlardan geçer not aldı. Vedat'ın attığı golün ardından sosyal medyada "Kosovalı Zlatan, Vedat artık gerçek Fenerbahçeli oldu" yorumları yapıldı.
SUSMAK YOK
F.Bahçe yönetimi, önceki gün Ç.Rize-G.Saray maçında yaşanan hakem hatalarının ardından artık kamuoyu önünde daha aktif rol oynamaya karar verdi. Sarı-lacivertliler kalan 2 haftada en ufak hakem hatası olursa ilk tepki veren kulüp olacak. Başkan Ali Koç'un TFF seçimi öncesinde diğer kulüp başkanlarıyla görüşerek Türk futbolundaki pisliklerin temizlenmesi için yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini anlatacağı da öğrenildi. Fenerbahçe'nin göreve yeni başlamış olmasına rağmen MHK'nın değişimine sıcak baktığı, yeni seçilecek Federasyon Başkanına sunacakları şartların arasında MHK'daki değişimin olacağı da gelen bilgiler arasında.
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