Fenerbahçe'den 28 sene sonra kötü bir ilk
Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kalarak bu sezonki büyük maçlarını tamamladı.
Sarı- Lacivertliler, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı toplam 6 karşılaşmada da galibiyet alamadan sahadan ayrıldı.
Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı tüm maçlarda berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 kaybederken, önceki akşam Kadıköy’de rakibiyle puanları paylaştı.
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