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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
15.07.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Fenerbahçe'de salı günü yönetim tarafından, sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları masaya yatırılacak. Toplantıda Medipol Başakşehir'in iki yıldızı Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için yapılacak transfer görüşmesi planlanacak. Öte yandan Volkan Demirel'in takımdaki geleceği de karara bağlanacak. Bu noktada Comolli ile Yanal arasında görüş ayrılığı mevcut.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın son raporları üzerinden transfere de şekil verecek. Comolli, dün sabah Marsilya'ya uçarken sosyal medyada Luiz Gustavo'dan Adil Rami'ye kadar pek çok isim yeniden telaffuz edilmeye başlandı ancak Fransız spor adamının yoğun iş trafiğinde ailesini ziyaret için kısa bir kaçamak yaptığı öğrenildi. Comolli yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılacağı için bu akşam geç saatlerde İstanbul'a dönecek.

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Fenerbahçe yönetimini yoğun bir gündem bekliyor. İlk sırayı Napoli'ye satılacak Eljif Elmas alacak. Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı sonrası İtalyan kulübüne son kararını açıklayacak. Eljif'in satılması yapılacak yeni transferler için de önemli. Buradan gelecek para ile Fenerbahçe, Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanacak. Sarı-lacivertliler toplam maliyetleri 9 milyon Euro olan Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin transferi için izlenecek yol haritasını da belirleyecek.

VOLKAN DEMİREL'LE BİR YIL DAHA

Yönetimin gündemindeki bir diğer önemli madde ise 17 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen Volkan Demirel'in durumu olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli kaptanın 'Ağabeylik' kontenjanından bir yıl daha takımda kalmasını isterken sportif direktör Comolli, bu duruma sıcak bakmıyor. Yönetim cephesi ise Volkan'ın bir yıl daha takımda kalmasına olumlu yaklaşıyor. Öte yandan takımdan gönderilecek diğer isimler için gelen teklifler de bu toplantıda değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de kamp çalışmalarını tamamladıYeni sezon hazırlıkları kapsamında Kaynaşlı içesindeki tesislerde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile hazırlık maçına çıktı. 3 Temmuz'da başlayan kampı bitiren Fenerbahçe kafilesi, otobüsle İstanbul'a hareket etti.
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Fenerbahçede Volkan Demirel krizi

 

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