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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de VAR isyanı

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Fenerbahçe'de VAR isyanı

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Orta sahada Aly Cissokho’nun Mehmet Ekici’ye yaptığı sert hareket sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR’dan gelecek kararı bekledi. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kartı gerektirecek bir
hareket olmadığına hükmetti ve Öztürk’ten oyunu devam ettirmesini istedi. Sarı lacivertliler bu karara uzun süre itiraz etti.

Yanal: İkinci yarıda her şey değişecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Takımının özellikle ikinci yarıda baskılı bir oyun sergilediğini belirten Yanal, “Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Fenerbahçe’nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu. Önümüzde önemli bir ara var, bu arayı hepimizin çok çok iyi geçireceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz” diye konuştu.

Fenerbahçe ilk devreyi tarihi hezimetle noktaladı!Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin ligdeki pozisyonunu, hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi. Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun üstünlüğünü skora yansıtamadıklarını ifade etti. "Bugün çok rahatlıkla kazanabilirdik" ifadesini kullanan Yanal, rakiplerinin kendi bölgesindeki savunmasıyla aldığı puanlar ve başarısıyla önemli bir takım olduğunun altını çizdi. Yanal, Antalyaspor'un kontratakta Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Bugün, rakibimize pozisyon vermeden, önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe ligde şeklen burada, ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olması, hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. İkinci dönemden itibaren hem ruhen hem de şeklen burada olmayacağını hepinize söylemek istiyorum. Fenerbahçe bunu başarabilecek bir takım ve camiadır" Fenerbahçe'deki oyuncuların ne kadar büyük bir takımda oynadıklarını ve hangi sorumluklarının olacağını bilmek zorunda olduğunu ifade eden Yanal, "Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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