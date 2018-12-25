Fenerbahçe'de VAR isyanı
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Orta sahada Aly Cissokho’nun Mehmet Ekici’ye yaptığı sert hareket sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR’dan gelecek kararı bekledi. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kartı gerektirecek bir
hareket olmadığına hükmetti ve Öztürk’ten oyunu devam ettirmesini istedi. Sarı lacivertliler bu karara uzun süre itiraz etti.
Yanal: İkinci yarıda her şey değişecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Takımının özellikle ikinci yarıda baskılı bir oyun sergilediğini belirten Yanal, “Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Fenerbahçe’nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu. Önümüzde önemli bir ara var, bu arayı hepimizin çok çok iyi geçireceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz” diye konuştu.
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