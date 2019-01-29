Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Castillo...
Fenerbahçe, forvet oyuncusu Nicolas Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre Şilili forvet sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul ederse transfer nihayete erecek.
Fenerbahçe, bir yandan iç transferde Tolgay Arslan'ı bitirmeye çalışırken diğer yandan da güçsüz mevkilerine takviye için çaba sarf ediyor. Islam Slimani'yi gözden çıkaran sarı-lacivertliler Benficalı Nicolas Castillo'yu kiralama konusunda Portekiz kulübü ile el sıkıştı.
25 yaşındaki Castillo Fenerbahçe'nin teklifine evet derse, sarı-lacivertli formayı giyecek.
Bu sezon 11 maçta forma şansı bulan Castillo, fileleri sarsamadı.
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