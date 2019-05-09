Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Fenerbahçe, Akhisar maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü.
Sarı lacivertli ekipte Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu salonda çalıştı. Kasımpaşa maçında ayak tabanına darbe alan Mehmet Ekici ise iki günün ardından takımla çalışmaya başladı.
Birkaç haftadır kasığında kısmi yırtık bulunan Frey ise bugün de idmana çıkamadı. İsviçreli golcü, Akhisar’a karşı görev yapamayacak. Kalan diğer haftalardaki durumu ise ilerleyen dönemde netleşecek.
Öte yandan antrenman öncesi takım, Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Engin İpekoğlu ve minik Fenerbahçeli sporcularla birlikte poz verdi.
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