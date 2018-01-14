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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İki hafta yok...

Fenerbahçe'de sağ bek Şener Özbayraklı'dan Sarı Lacivertliler'e kötü haber geldi. Başarılı oyuncunun iki hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe ligin ikinci yarısına adeta sakatlık sorunlarıyla başlıyor. Neto ve Hasan Ali'nin ardından, son dönemde gösterdiği iyi performansla herkesin takdirini kazanan Şener Özbayraklı dün akşam oynanan ve 2-2 biten Kukesi maçında sakatlandı.

İstanbulspor ve Göztepe maçları...

Kukesi karşısında sakatlanan ve sağ arka adalesinde ödem oluştuğu öğrenilen Şener'in, 16 ocakta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor ve 20 ocakta ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Göztepe maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Milli oyuncunun tedavisine hemen başlandığı aktarıldı.

Neto ve Hasan Ali de yok!

Ayrıca Brezilyalı stoper Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ın da Göztepe maçında forma giyemeyeceği bildirildi. (Fanatik)

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