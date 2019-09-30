Fenerbahçe'de sakatlık raporu | Isla, Rodrigues, Moses...
Fenerbahçe'de sakatların son durumu netlik kazandı.
Fenerbahçe'de Galatasaray maçında oyundan çıkmak durumunda kalan Isla'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Moses'ın özel program dahilinde çalıştığı ifade edilirken Rodrigues'in milli ara sonrası sahalara döneceği belirtildi.
Sarı lacivertliler bu akşam 19:00'da yapacağı idmanda hazırlıklarına devam edecek.
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