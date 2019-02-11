Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sevinci
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi.
Sarı lacivertli takımda Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Sadık Çiftpınar, dün yapılan antrenmana katılarak takımla birlişte çalıştı.
Zenit maçının son çalışmasını bugün yapacak sarı lacivertli takımda, Sadık Çiftpınar'ı yarın oynanacak karşılaşma öncesi takımdaki yerini alabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
Zenit UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AZ Alkmaar'ı 5-0 yenmişti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle