Fenerbahçe'de Ozan Tufan kaptan olarak sahaya çıktı
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında Ozan Tufan sahaya kaptan olarak çıktı
Fenerbahçe'de gözden çıkarılmasının ardından Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan Alanyaspor karşısında sahaya kaptan olarak çıktı.
Sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle bu sezon başında sarı lacivertli takıma geri dönen 24 yaşındaki Ozan Tufan eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıktı.
Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 3 maçta da forma giyerken performansıyla alkış almıştı.
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