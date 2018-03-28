Fenerbahçe'de lise arazisi sorunu çözüldü
Kenan Evren Lisesi'nin arazisi ile ilgili sorun çözüldü. Aziz Yıldırım, yapacağı açıklamayla müjdeyi verecek
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın uzun süredir sürüncemede olan Kenan Evren Lisesi'nin (İstanbul Anadolu Lisesi) arazisiyle ilgili sorunu çözdüğü öğrenildi.
Ankara'da yaptığı görüşmelerde gerekli izinleri aldı. Sarı-lacivertli kulüp bu araziye karşılık 3 okul ve spor salonunun yapımını bitirmesine rağmen araziyi alamamıştı. Yıldırım bu araziyle ilgili müjdeyi verecek. (Star)
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