Fenerbahçe'de kriz! Eljif Elmas...
Fenerbahçe'nin Makedonyalı genç oyuncusu Eljif Elmas, antrenmanlardaki performansıyla henüz sınıfı geçemedi.
Lisans sorunu nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihine kadar oynayamayan 1999 doğumlu genç oyuncu, antrenmanlarda şu ana kadar istenilen seviyeye gelemedi ve Eljif Elmas, bir türlü kendini gösteremedi.
Elmas, maçlardaki ve antrenmanlardaki performansıyla Aykut Kocaman’ın gözüne girmeyi başaramadı. Makedon futbolcu son olarak Akhisar maçında kadroya alınmadı. Genç yıldızın düşük formunda, belindeki ağrıların da etken olduğu öğrenildi. Elmas, A takımla çıktığı 5 resmi maçta 1 asist yaptı. (Fanatik)
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