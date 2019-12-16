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Futbol
DHA
16.12.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antermanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Karışlaşmada forma giymeyen oyuncular ise U19 takımından oyuncuların katılımı ile hazırlıklarını sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale bireysel çalışma ile son buldu.

Ersun Yanal, Fenerbahçede ilk dönemini aratıyor
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de ilk dönemini aratıyor
Ersun Yanal: Her türlü tedbiri alırızSüper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularının tepkisiz bir oyun ortaya koyduğunu ve sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.
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