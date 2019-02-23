Fenerbahçe'de Hasan Ali sıkıntısı
Fenerbahçe. derbi hazırlıklarına dün başlarken, Hasan Ali Kaldırım'ın durumu can sıktı.
Sarı lacivertlilerin Zenit ile oynadığı rövanşta görev yapan oyuncular idmana katılmadı. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel ise tesislere giderek kulüp doktoruna göründü.
Hasan Ali'nin belindeki problemin ciddi olduğu, Beşiktaş maçına kadar dinlendirilerek pazartesi akşamı oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Teknik heyetin sol beke İsmail Köybaşı’nı hazırladığı ifade edildi.
Arka adale problemi bulunan Skrtel'in ise sağlık durumunun nispeten daha iyi olduğu ve pazartesi günü görev yapabileceği gelen bilgiler arasında.
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Beşiktaş cephesinde de Pazartesi günü oynanacak derbi maçın hazırlıkları sürüyor...
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