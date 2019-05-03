Fenerbahçe'de forvete Viking: Fredrik Gulbrandsen!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de forvet transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Islam Slimani ile yolları kesin olarak ayıracak olan Fenerbahçe'de santrfor bölgesine sürpriz bir isim gündeme geldi.
Genç ve bonservis bedeli olmayan oyuncuların transferine öncelik veren Fenerbahçe'de forvet hattı için gündeme gelen son isim Fredrik Gulbrandsen oldu.
Salzburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye, sarı-lacivertli takımın Avusturya ekibinde kazandığının yaklaşık 4 katına yakın bir teklif sunduğu iddia edildi.
Norveçli olan Gulbrandsen'in bu cazip tekliften etkilendiği ve önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Martin Linnes'e rakip olmaya hazırlandığı belirtiliyor.
BU sezon toplam 32 maçta forma giyen Gulbrandsen 5'i ligde, 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 10 gol attı.
6 tane de asist gerçekleştiren 1.75 boyundaki santrfor, Norveç Milli Takımı'nda 3 kez görev yaptı.
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