Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
Fenerbahçe, İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol Takımımızın İdari Menajeri olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ile yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya’ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor; gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.
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