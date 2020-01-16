Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Rami'ye 'Güle güle' mesajı | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de bu sezonun sürpriz transferlerinden biri olan Adil Rami, tüm çabasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremedi.

Yanal, 4 maçta toplam 286 dakika şans tanıdığı Fransız stoper, önceki gün HES Kablo Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında hiç oynatmadı. Kayseri’de forma giyenlerin çoğunluğu yedeklerden oluşmasına rağmen 90 dakika boyunca kulübede oturmak zorunda kalan Rami’nin suratı ilk kez asık ve moralsizdi. Ersun Yanal’ın Adil Rami’yi kenarda oturtup, savunmanın göbeğini Zanka-Jailson ikilisine teslim etmesi ‘Seni kadromda düşünmüyorum, kendine kulüp bul’ mesajı olarak algılandı.

Eintracht Frankfurt’tan yeni kiralanan Simon Falette de lisansı çıkarılıp oynama hakkını kazanırsa, Rami’nin forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak. Fenerbahçe’de oynama şans bulamadığı için mutsuz olan 34 yaşındaki Rami’nin, Fransa’nın Nantes ve Metz kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülürken, oyuncunun menajeri, bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

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