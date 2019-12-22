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Futbol
22.12.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu derbi kadrosundan çıkarıldı!

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu derbi kadrosundan çıkarıldı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisinin kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin kaptanı, sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

Fenerbahçede Emre Belözoğlu derbi kadrosundan çıkarıldı

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