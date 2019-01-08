Fenerbahçe'de deprem! Carlos Kameni...
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında toparlanmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da bazı isimlerle yolların ayrılması gündemdeki sıcaklığını koruyor.
Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Carlos Kameni krizi patlak verdi. Gönderilecek oyuncular listesine alınan tecrübeli eldivenin lisansı da askıya alınmıştı.
BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
Kameni için Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine de açık olduğu ifade edildi ancak yönetim asıl şoku şimdi yaşıyor... Uzun bir süredir transfer ve kiralık listesinde olan 34 yaşındaki futbolcuya bir teklif bile gelmedi.
Carlos Kameni'nin sarı lacivertli takımla sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. İki sezondur Fenerbahçe takımında forma giyen deneyimli kaleci şu ana kadar 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü. (Fotomaç)
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