Fenerbahçe'de Adil Rami'den ayrılık sinyali | Transfer haberleri

Fenerbahçe’de son dönemde ayrılacağı belirtilen Adil Rami, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Rami'nin kişisel Instagram hesabından farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaştığı ve açıklamaya da, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini yazdığı görüldü.

Rami'nin daha önce devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti.